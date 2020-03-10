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Cumayeri'ne halk kütüphanesi açılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kütüphane sayısının arttırılması için çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kütüphane sayısının arttırılması için çalışmalar başlatıldı. Düzce İl Halk Kütüphanesi'nin girişimleri ile Cumayeri'nde ilçe halk kütüphanesi açılıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane açılması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Düzce'nin Cumayeri ilçesinde de İlçe halk kütüphanesi açılacak. Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan girişimler ile ilçe merkezinde oluşturulan kütüphanede binlerce eser kitap severlerin hizmetine sunulacak. Çocuk alanında olacağı kütüphanede duvarlara Barış Manço, Münir Özkul ve bir dönemin sevilen filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncularının yer aldığı görsellerinde çizimi yapıldı. Cumayeri ilçe halk kütüphanesi 30 Martta başlayacak Kütüphaneler Haftasında hizmete açılması planlanıyor.

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