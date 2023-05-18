Cumhur ittifakı başkanları 2. tur için bir araya geldi

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, “Düzce'mizde rekor bir oy alarak Cumhurbaşkanımızın seçilmesine vesile olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçiminin ardından Cumhur ittifakı Düzce il başkanları değerlendirme toplantısında bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasan Günden, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Yeniden Refah Partisi Temsilcileri Musa Peltek ile Ümit Tekel ve BBP İl Başkanı Onur Çetin katıldı. Toplantıdan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi yol haritası ve yapılacak çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirme yapıldı.

Hasan Şengüloğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada “Cumhur ittifakı il başkanları olarak verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunarak yol haritamızı belirledik. 2. Tur seçimlerine birlikte daha çok çalışarak Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu alabilmek için birliktelik kararı aldık. Ben inanıyorum ki aldığımız kararlar ve bu birlikteliğimiz sayesinde Düzce'mizde rekor bir oy alarak Cumhurbaşkanımızın seçilmesine vesile olacağız” ifadelerinde bulundu.