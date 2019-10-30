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Cumhuriyet kupası Emrullah Başeğmez'in

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 29 Ekim 3 Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası sona erdi.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 29 Ekim 3 Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası, Zirve Bilardo Salonunda 5 gün sürdü. 76 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. İki tur ile birlikte finaller şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarı final müsabakalarında ise Emre Can Uslu ile Metin Çakaloğlu mücadele ederken Emrullah Başeğmez ile Muzaffer Kahraman finale çıkmak için yarıştı. Yarı final müsabakalarında rakiplerini yenen Emrullah Başeğmez ile Metin Çakaloğlu, finalde yarışmaya hak kazandı.


Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle şampiyonluğa uzanan Emrullah Başeğmez oldu.

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