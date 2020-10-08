Cumhuriyetin 100. yılı Konuralp antik kentte kutlanacak

Faruk Özlü, antik tiyatronun tüm Türkiye'de bilinirliliğini arttırılması ve ziyaret edilmesi için “ Düzce'ye Gel” kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Kazı alanı ile açıklamalarda bulunarak, çok kısa sürede önemli yol kat ettiklerini belirtti. Başkan Özlü, “ 2019 yılına kadar yapılan kazıyı 10 ay içinde yaptık” dedi. Düzce'de veteran güreşçiler ile amatör güreşçileri bir araya gelmesi için yapılan organizasyon sonrasında Konuralp Antik Tiyatro'daki kazı çalışmaları hakkında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Çok kısa sürede önemli yol kat ettik. 10 ayda yapılmayan kazıyı yaptık. 60 kişilik ekibimizde 12 ay boyunca kazı çalışmalarımızı yaparak 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılını burada kutlayacağız” diye konuştu.

Düzce'ye gel kampanyası başlatıldı

Konuralp Antik Tiyatronun özellikle sahne bölümünün ortaya çıkarılmasına ağırlık verildiğini kaydeden Başkan Özlü, “Tüm Türkiye'de “ Düzce'ye Gel” kampanyası başlatacağız. Düzce'mizin bütün zenginliklerinin görülmesini istiyoruz. Kazı alanımızın yanı sıra ArkeoPark alanımızda da buradaki tarihi eserlerimizi sergileyeceğiz. Tüm Türkiye'yi tarihin ortaya çıkarılışına tanık olmaları için Düzce'ye davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.