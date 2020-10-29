İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyetin 97. yılında 97 kilometre pedal çeviriyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile Cumhuriyetin 97.

yıldönümünde bisikletçiler 97 kilometre pedal bastılar.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Cumhuriyetin 97. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği ilçeler genelinde Cumhuriyetin 97. yılı için 97 kilometre bisiklet turu düzenlendi. Sabah saatlerinde Anıtpark Meydanı'nda toplanan bisikletçiler tek tek çıkış yaptılar. Yol boyunca polis ekipleri de bisikletçilere yol güvenliği sağladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.