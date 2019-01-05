Çuvalı 15 liradan satıldı kapış kapı gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fabrika işçilerinin kurduğu yardımlaşma derneği tarafından fabrika önünde kilosu 1.5 TL'den satılan 6 ton şeker kapış kapış tüketildi.

Düzce'de fabrika işçileri tarafından kurulan İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, meslektaşları için yaptıkları sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek ve işçilere destek olmak amacıyla iş adamlarının desteğiyle aldıkları 120 ton patatesi kilosu 50 kuruştan daha önce işçilere dağıtan dernek, bu kez de 6 ton şekeri kilosu 1.5 TL'den işçilere dağıttı. Kamyona yükledikleri şekerleri fabrika önüne getiren dernek üyeleri, mesai çıkışı meslektaşlarına ucuz şekerleri alma fırsatı sundu. Dernek üyeleri tarafından dağıtılan 6 ton şeker, kapış kapış tüketildi. Dağıtımlarda ayrıca 25 ton odunu, belirlenen işçi ailelerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

Amaçlarının çalışan meslektaşlarının mutfaklarına katkı yapmak olduğunu belirten Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, “Düzce ve Düzce'de ki işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep beraber mutluyuz. Derneğimize duyan Düzceli olsun, Düzce'nin dışından olsun ağabeylerimiz, dostlarımız destek veriyor. Bizde o desteklerin karşılığında hem derneğimize katkı sağlıyoruz hem de arkadaşlarımız sofralarına destek oluyoruz. Fabrikanın ön tarafında yaklaşık 25 tona yakın odun var. Odunları daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak vereceğiz. 6 ton şekeri ise personellere çok cüzi bir miktarda 10 kilosunu 15 lira olmak üzere dağıtıyoruz” dedi.