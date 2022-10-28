D-100 Karayolunda kaza: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki Bolu Dağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil ile Bolu Dağı kavşağında yola giren otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta da bulunan ve yaralanan C.E. ile U.K. hastaneye kaldırılırken H.G. olay yerinde tedavi edildi. Kaza sebebi ile Bolu istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.