Dağ çileği kooperatifinden Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadınların bir araya gelip kurduğu dağ çileği kadın girişim ve üretim kooperatifi Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, dağ çileği reçeli hediye etti.

Düzce'de kadınlara yönelik kooperatif sayısı her geçen gün artıyor. Kadınlara yönelik arttırılan desteklemeler sonrasında kadın kooperatiflerine bir yenisi daha eklenerek, Ulviye Dikmen Başkanlığı'nda Düzce Dağ Çileği Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi kuruldu. Kooperatif, Düzce'nin çeşitli bölgelerde dağ çileği üretimi yaparak, elde edilecek çileklerin hem satışını yapacak hem de reçel haline getirecek. Bu kapsamda Düzce Dağ Çileği Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi üyeleri Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Atay'a, dağ çileği reçeli hediye eden kooperatif üyeleri faaliyetler hakkında Vali Cevdet Atay'dan destek beklediklerini dile getirdi.