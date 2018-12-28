DAGEM Apiturizm faaliyetlerine miniklerle devam ediyor

Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili eğitimleriyle ilk ve ortaöğretim çocuklarının gözbebeği olan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne (DAGEM) kış aylarında da ilgi devam ediyor.

Bu kapsamda Şükran Öney Anaokulu'nun 5 yaş grubu 25 öğrencisi, DAGEM'i ziyaret ederek eğitim aldı. DAGEM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Çocuklar, arının sadece bal yaptığını biliyor ve arı sokar diye korkuyorlar.” diyerek çocukların; arının çevre, doğa ve polinizasyon için ne kadar önemli olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları için “Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesini yıllardır sürdürdüklerini ifade etti.

Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesi ile çocuklarda arı-çevre ilişkisi ve arı ürünleri konusunda farkındalık oluşturmak için yola çıkan DAGEM hedefine ulaştı. Yapmış olduğu farkındalık projesi sayesinde ilköğretim öğrencilerine ulaşmayı başaran DAGEM'i, her yıl yüzlerce ilköğretim öğrencisi ziyaret ediyor. Ziyarete gelen çocuklara arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

DAGEM; çocukların arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor.