Dalgakıranların arasına düşerek sıkıştılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gezinti yapan 2 kişi, dengesini kaybedip dalga kıranların arasına düştü. Beton blokların arasında sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi Liman mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Liman bölgesinde gezinti yaparak denizi seyreden, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, dengelerini kaybederek dalgakıranların arasına düştü. Düştükleri beton blokların arasına sıkışarak yaralanan şahısları gören çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, dalgakıranların arasına düşen yaralıları kurtardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.