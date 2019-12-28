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Dalgalar çöpleri sahile atıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan dalga nedeniyle kendini bilmezler tarafından atılan çöpleri Karadeniz tekrar sahile atıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan dalga nedeniyle kendini bilmezler tarafından atılan çöpleri Karadeniz tekrar sahile atıyor.


Özellikle Karadeniz'de yaşanan karayel ve yağışlardan sonra odun ve plastik parçaları sahile ve limana vuruyor. Dalgalar nedeniyle Akçakoca sahili kısmen sular altında kalırken sahile vuran odun, atık nesneler ve plastik parçalar kötü görüntü oluşturuyor.

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