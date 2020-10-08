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Danışma merkezinden, “Farkımıza varın” etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde 6 Ekim Dünya Serebral Palsi farkındalık gününde etkinlik düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 6 Ekim Dünya Serebral Palsi farkındalık gününde etkinlik düzenlendi.


Dünya Serebral Palsi farkındalık günü Düzce'de korona virüsün gölgesinde sessiz bir etkinlik ile kutlandı. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Serebral Palsi hastalığında olan çocuklar, kağıtlara yazdıkları Farkımıza varın yazısı ile dikkat çekti. Serabral Palsi hastalığı, kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade eder. Çoğu durumda, görme, işitme ve duyum da etkilenir. Belirti ve semptomlar bebeklik döneminde veya okul öncesi yıllarda görülür. Genel olarak, serebral palsi, anormal reflekslerle, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya sertliği, anormal duruş, istem dışı hareketler, dengesiz yürüme veya bunların bir kombinasyonu ile ilişkili bozulmuş hareketlere neden olur. Serebral palsili kişilerde yutma sorunları ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği olabilir. Serebral palsili kişilerde kas sertliği nedeniyle vücutlarındaki çeşitli eklemlerde hareket açıklığının azalması görülebilir.

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