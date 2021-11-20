Danışmanım olur musun? projesi başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde "Danışmanım Olur Musun" projesi başlattı. Proje kapsamında öğretmenler, öğrencilere nitelikli bir şekilde danışmanlık yapabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü tüm dünyayı etkisi altına alan ve oldukça yararlı bulunan proje tabanlı öğrenmeye geçiş için kolları sıvadı. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ‘Danışmanım Olur Musun' projesi öğretmenlerle buluşmaya başladı. İlk etapta 36 gönüllü öğretmenle başlayan proje ilk eğitimini ara tatili de fırsata çevirerek yürütülüyor. Bu projede öğretmenlerin derslerinde proje tabanlı öğrenmeyi önceleyerek tam öğrenmenin hayata geçmesi ve öğrencilere yapacakları projelerde nitelikli bir şekilde danışmanlık edebilmeleri amaçlanıyor. Proje tabanlı eğitimler sayesinde, farklılaştırma ve zenginleştirme metodlarını hayata geçiren öğretmenlerin ve öğrencilerin başarılarının artışı kaçınılmaz olacaktır. Bu eğitimlere, ara tatilde olması ve gönüllü öğretmenler ile başlanması çok kıymetli olmakla beraber sürecin dip dalga etkisi yaratarak tüm Düzce'de, öğretmen ve öğrenciler arasında benimsenmesi ve yaygınlaşması en önemli hedef olacak.

Proje ile ilgili bilgiler veren Ali Canbaz, “Bu eğitimler ilimizde proje tabanlı öğrenme ve öğrencilere projelerinde danışmanlık eden ve çalışmalarını uzun yıllardır bu şekilde sürdüren Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından gerçekleştiriliyor. Merkez ve ilçelerde gerçekleşecek bu eğitimler gönüllü öğretmenler öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlere yönelik olarak sürekli düzenlenecektir. Projenin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm Düzce Eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.