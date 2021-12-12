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"Danışmanım Olur Musun?" projesine ilgi artıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Danışmanım Olur Musun?" projesine katılımcı öğretmen sayısı her geçen gün artıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Danışmanım Olur Musun?" projesine katılımcı öğretmen sayısı her geçen gün artıyor.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha kolay eğitim ve öğrenme şeklini desteklemek amacıyla "Danışmanım Olur Musun?" isimli proje başlatmıştı. Projeye katılan gönüllü öğretmen sayısı ise her geçen artarken, hedeflenen öğrenme modeli de gönüllü öğretmenlere aktarılıyor. Proje kapsamında 4. grup ortaokul öğretmenleri Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimlerini tamamladı.

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