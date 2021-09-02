Dar sokaklarda kanalizasyon sorunu kalmayacak

Son sistemle donatılan kanal açma aracı ile girmekte sorun olan sokaklarda rahatlıkla vidanjör hizmeti verilebilecek.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, araç filosunun modernizasyonunu ve sayısını genişletiyor. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak acil müdahale gerektiren kanalizasyon tıkanmalarını gidermeye yönelik, kombine kanal temizleme aracının belediye bünyesine kazandırılması ile özelikle şehir merkezindeki arızalara anında müdahale edilebilecek.

Kent merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere hizmete alınan mini kanal açma aracı, kış sezonu öncesinde hız verilen çalışmalarda aktif ve etkin bir şekilde görev alacak. 120 metre uzunluktaki kanal açma hortumu ve son sistem otomatik kontrol paneli olan araçta iki personel yer alacak.

Yeni araç ve donanım sayesinde hizmet kalitesini artırılarak özellikle Spor Sokak, Gaziantep Caddesi gibi dar sokakları olan bölgelerdeki sorunlara hızlı ve etkili müdahale edilecek.