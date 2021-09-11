Darıca Mahallesi yeni parkına kavuştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim öncesinde verdiği sözlerden birisi olan her mahalleye bir park projesi devam ediyor. Daha önce bir çok mahalleye açılan çocuk parklarına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda ekipler, bir yandan mevcut parkların bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da şehre yeni park alanları kazandırıyor. Ekipler son olarak Darıca Mahallesi'ne yeni park yaparak hizmete açtı.