İhlas Haber Ajansı

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DEAŞ terör örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Düzce(İHA) – Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

Düzce(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Örgüt üyesi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Düzce'de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan R.A.O.O. ve M.K.I.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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