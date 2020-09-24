DEAŞ üyeleri tutuklandı

Düzce'de DEAŞ'a mensup kişilere yönelik geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan örgütün sözde bombacısı ve şeyhi ile birlikte toplam 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmişti. Mahkemede yapılan sorgularının ardından 6 kişi tutuklanarak Çilimli Cezaevine sevk edildi.