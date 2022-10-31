Dedeler Mahallesi sahasına belediye eli

Düzce genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımlarını günden güne artıran Düzce Belediyesi, son olarak Dedeler Mahallesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan futbol sahasını tepeden tırnağa yeniledi. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonu ile yenileme çalışmalarında, saha içerisi düzenlenerek çizgileri çizildi. Kale direkleri takılarak filelerini yenileyen ekipler, sahanın etrafını tel örgüler ile çevirerek futbol ve diğer spor branşlarının yapılmasına uygun hale getirdi.

Son olarak sahayı aydınlatma sistemi ile donatan ekipler çalışmalarını tamamlayarak Mahalle muhtarlığına teslim etti.

Düzce Belediyesi'ne teşekkür

Dedeler Mahallesi Muhtarı Azmi Dede sahanın yenilenmesinde emeği geçen Dr. Faruk Özlü ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek; "Sahamızın yenilenmesinde bizlere destek olan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye Başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydınlatma sisteminin de oluşturulması ile birlikte sahamız akşamları da futbol oynamaya elverişli hale getirildi. Belediyemizin sayesinde yeniden bir spor alanımız oldu, tüm Belediye çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.