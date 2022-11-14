Defalarca intihar girişiminde bulunmuştu, yine durmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de birçok kez yüksek katlı bina ve üst geçitlere çıkarak intihar girişiminde bulanan genç kadın, bu kez inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

Olay, Karacahacı Musa Mahallesi'nde inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli kadın, inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, genç kadını ikna etmeye çalıştı, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ise atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

Polis ekipleri, genç kadını ikna etmeye çalıştığı sırada dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Aşağıya indirilen G.K., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Alışkanlık haline getirdi

G.K., daha önce de yüksek katlı binalar ve çeşitli üst geçitlere çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Düzce'de kadın sığınma evinde kalan ve daha önce il dışındaki bir kadın sığınma evine gönderilen G.K.'nin, yeniden Düzce'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.