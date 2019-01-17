Defneden katma değerli ürün

İş birliği protokolü imza töreni Rektörlük Makamında gerçekleştirildi. İmza törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Firmanın sahibi Zafer Şen ve davetli konuklar katıldı.

Protokol ile temel olarak “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında, taraflar arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedarikinin sağlanması, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımı, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolları bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde; defne ihracatı gerçekleştiren ilgili firma ile Düzce Üniversitesi, değeri yeni keşfedilen defne bitkisinden doğal sağlık, kozmetik ve gıda takviyesi gibi katma değerli ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek.