İhlas Haber Ajansı

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Değerlendirme toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda Vali Atay'ın yanı sıra; vali yardımcıları Süleyman Hurrem Aksoy ve Yakup Tatoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ve ilgili kurum müdürleri de katıldı. Görüş alışverişlerinde bulunulan toplantıda, eğitim öğretimin ikinci döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

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