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Dehşet anları

Düzce’de freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu.

Düzce'de freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cuma namazı sebebiyle durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.


Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti. Park halinde freni boşalan kamyon, hareket etmeye başladı. Önce refüje, ardından taksi durağına çarpan kamyon, şarampole uçarak Gençlik ve Toplum Sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaya çarparak takla attı. Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.


Kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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