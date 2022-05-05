Deklanşöre öğrenciler bastı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde öğrenciler köylerinde kendi gözlerinden ve dünyalarından bakıp ölümsüz fotoğraf kareleri yakaladılar. Çekilen fotoğraflar okul bahçesinde sergilendi.

Yığılca Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Düzce Eğitim Hareketi Projesi dahilinde öğrenciler deklanşöre basarak köylerinin fotoğraflarını çektiler. Köylerine kendi gözlerinden ve dünyalarından bakıp ölümsüz fotoğraf kareleri yakaladılar. Yapılan etkinlikle çocuklar yaşam becerilerini geliştirdiği, detayları fark ettikleri, farklı açılardan çekim yaparak yetenekleri ile buluştukları, ilgi duyacakları bir hobi edindiler. Çocukların çektiği fotoğraflar ise okul bahçesinde sergilendi.