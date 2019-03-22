İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Delier "Sanatçı sabırlı olmalıdır"

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nün düzenlediği “Nasıl Sanatçı Olunmaz“ adlı konferansta, Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Burak Delier, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nün düzenlediği “Nasıl Sanatçı Olunmaz“ adlı konferansta, Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Burak Delier, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.


Ekonomi, politik ve sosyolojik boyutta sanat tarihinin genel yapısı ile ilgili bilgiler paylaşarak sunumuna başlayan Burak Delier, sanatın gelişebilmesi ve uygulanabilmesi için belli bir birikim ile birlikte alt yapısının olmasını söyleyerek, toplumun sosyal ve kültürel yapısının da şartlara uygun olması gerektiğini ifade etti. Sanat yapmakla sanatçı olunamayacağını vurgulayan misafir konuşmacı, asıl sanatçının hayatla, yaşamla bütünleştiği zaman olgunluğa erişeceğinin altını çizdi.


Her alanın olduğu gibi sanat alanının da zorlukları olduğunu, sabır gerektirdiğini ifade eden Burak Delier, sanatçının asıl probleminin, olayı o an anında çözüme kavuşturmak istemesi olduğunu söyledi. Sanatçıya kendisinden başka kimsenin yardım edemeyeceğini dile getiren misafir konuşmacı, bu yüzden de her zaman kendi işini kendisinin yapması gerektiğinin altını çizdi.


Sanatçı olabilmek için yeni bir oluşumun ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Burak Delier, “Sanat yapmayın, yaptığınız şey sanat olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.