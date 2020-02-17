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Delta Alfa Fabrikası'ndan moral gecesi

DÜZCE (İHA) – Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ile moral ve eğitim gecesi düzenledi.


Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatlarına dokunan ve Düzce'nin önde gelen kuruluşlarından birisi olan Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanlarına eğitim ve moral gecesi düzenledi. Yüzlerce çalışanının her zaman yanında olan, hastalıklarında evlerini ziyaret eden, personelinin sıkıntılarına çözüm üreten Delta Alfa Çorap Fabrikası, çalışanları için eğitim ve moral gecesi düzenledi. Fabrikanın işçi temsilcisi ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, düzenli olarak bu etkinliği yaptıklarını fabrika çalışanlarının her zaman destekçisi olduklarını dile getirirken: “ Delta Alfa Çorap Fabrikası olarak bir çok alanda öncülük ediyoruz. Bu öncülükleri sizler sayesinde oluşturuyoruz. Elimizden geldiğince sizlerin yardımlarına koşuyoruz. Bu gece hem farklı konularda sizlere eğitim vereceğiz, hem de biraz moralli bir gece geçireceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

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