DEMSO Başkanı Geçici güven tazeledi

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası'nın (DEMSO) olağan kongresinde mevcut başkan Murat Geçici 3. kez güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası 41.kez olağan genel kurula gitti. 2 dönemdir başkanlık yapan Murat Geçici, tek aday olarak girdiği seçimlerde 3. kez güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongreye siyasi parti temsilcileri ile esnaflar katıldı.

Yönetimde şu isimler yer aldı; Başkan; Murat Geçici. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Erdoğan Kabalar, Ali Süler, İrfan Çakır, Cezmi Uykusuz, Yahya Keskin, Engin Alkan, Cihan Ural, Dursun Korkmaz.

Yedek üyeler; İsmail Erdem, Emrah Ustaoğlu, Kasım Şimşek, İsmail Topaloğlu, Yusuf Baş, Hasan Varol,

Ahmet Gül, Zeki Bozdemir.

Denetim Kurulu Asil; Nihat Yazıcı, Muharrem Sarı, Ali Ercan.

Denetim Kurulu Yedek; Emir Akbulut, Talip Sönmez, Zekai Yeşildağ.