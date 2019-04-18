Denetimler işe yaradı kasksız motosiklet kullanan çıkmadı

Trafik ekiplerinin sık yaptığı uygulamalar sonrasında Düzce Sokaklarında kasksız olarak motosiklet kullanan sayısı ise iyice azaldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yaptıkları denetimlerine bütün hızıyla devam ediyor. Şehir Merkezi'nde özellikle havaların ısınmasıyla artış gösteren motosiklet sürücülerine karşı denetimlerini artıran ekipler, kasksız motor sürücülerine karşı sıkı denetim yapıyor. Şehrin çeşitli noktalarında uygulama noktası kuran ekipler motor sürücülerinin kask kullanmasını artırmak için yoğun çaba harcarken yapılan denetimler ile kask kullanmadan motor kullanan sürücü sayısında azalmada gözlerden kaçmıyor.

Kasksız motor sürücüleri de uygulama noktalarında trafik ekipleri tarafından önce uyarılıyor, 2. defa yakalandığında ise ceza uygulanıyor.