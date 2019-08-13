Deniz keyfini balıkçı takasında çıkartıyor

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde rüzgarında etkisi ile dalgalanan denize giremeyen vatandaşlar, denizin keyfini balıkçı takasında çıkardılar.
Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde rüzgarında etkisi ile dalgalanan denize giremeyen vatandaşlar, denizin keyfini balıkçı takasında çıkardılar.
Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde açıklarda esen Poyraz nedeniyle denizde dalgalanma olurken, vatandaşlar denize giremediler. Ancak deniz keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar dezavantajlı durumu avantaja çevirerek denizin keyfini teknelerde çıkardılar. Deniz açıklarında tekne içinde bekleyen vatandaşlar, çaylarını içerek denizden Akçakoca'yı izlediler.