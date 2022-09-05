Deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiledi

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Açılmak için denizin soğumasını bekleyen balıkçılar, bu sezon palamuttan umutlu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye çıkması avcılığı olumsuz etkiledi. 1 Eylül'den sonra denize açılmayı bekleyen balıkçılar, suyun sıcak olması sebebiyle avcılık faaliyetlerini sürdüremedi.

Hava şartları sebebiyle balıkçıların limanda beklediğini söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Deniz sıcak olduğu için balık sürüleri dağınık. Bu sebeple avlanma az. Yarın itibarıyla poyraz rüzgarları başlayacak. Bununla birlikte denizin biraz daha serinlemesini bekliyoruz. Bunun akabinde de balık sürüleri yoğunlaşacaktır. Balık bol fakat sıcak hava sebebiyle dağınık. Havaların biraz daha serinlemesiyle birlikte avcılık çok daha fazla olacaktır" dedi.

"Palamuttan umutluyuz"

Bu sezon palamuttan umutlu olduklarını söyleyen Karakaş, "Bu sene palamuttan çok umutluyuz. Çok fazla miktarda palamut var. Orta ve ince palamut bol miktarda var. İstavrit, hamsi, çinkekop ve lüferde de bolluk olacaktır. Buda suların biraz daha soğumasıyla ilgili bir durum. Şu anda Akçakoca bölgesinde suyun sıcaklığı 26 derece. Bu sıcaklık 23 derecelere kadar düştüğünde çok ciddi bir miktarda avcılık olacak. Şu anda beklememizin sebebi bu. Ancak parça parça avcılık devam ediyor. Tezgahlarda da fiyatlar yüzde 30-40 oranında düştü ve kültür balıkları yerini deniz balıklarına bırakmaya başladı. Bu ayın 8'ine kadar rüzgarlar var. 8-9 Eylül'den sonra tezgahlarda bol miktarda balık olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.