Denizatı Derneğinden örnek proje

Denizatı Kadın Dayanışma Derneği, Avustralya Büyükelçiliğinden alınan hibe ile oluşturulan “Bizim Senaryo” projesi kapsamında hazırladığı “Sahi Sen Kimsin?” adlı tiyatronun ilk gösterimini 28 Haziran Cuma günü saat 19:30'da Kültür Merkezinde sergileyecek.

Denizatı Kadın Dayanışma Derneği'nin Avustralya Büyükelçiliği hibe desteği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla yürüttüğü “Bizim Senaryo” projesi kapsamında hazırladığı “Sahi Sen Kimsin?” adlı tiyatro, 28 Haziran Cuma, 19: 30'da Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük destek verdiği proje kapsamında dernek üyesi 15 kadından oluşturulan tiyatro grubu için Düzce Belediyesi'nin projeye sağladığı ayni katkılar sayesinde verimli bir çalışma ortamı oluşturuldu.

AK Parti Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in girişimi ve referansı ile Avustralya Büyükelçiliği'ne başvurusu yapılan ve hibe almaya hak kazanan proje çerçevesinde, kadın dayanışmasının önemli bir örneği ortaya konmuş oldu.

Danışmanlığını ve organizasyonunu Konrapa Organizasyon ve Danışmanlık olarak Engin Çavuş'un üstlendiği proje kapsamında, topluluk üyelerine Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe tarafından 64 saatlik bir tiyatro eğitimi verildi. Oyunda, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Pınar İnceefe dramaturg olarak, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Türkan Uçar dekor ve sahne tasarımcısı olarak yine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü'nden Hüseyin Tokyol ışık tasarımcısı olarak, Denizatı Kadın Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Necla Erdoğan ise Teknik sorumlu olarak görev aldı.

Daha önce tiyatro metni yazma ya da oyunculuk konusunda deneyimi olmayan ve tamamı gönüllü kadınlardan oluşan tiyatro topluluğu, proje süresinde hem dramatik yazarlık hem de oyunculuğa ilişkin deneyim kazandı. Topluluk tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve Düzce'de kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmak üzere kaleme alınan “Sahi Sen Kimsin?” ‘nin izleyicilerden büyük beğeni alması bekleniyor.

Organizasyon hakkında yapılan açıklamada Denizatı Kadın Dayanışma Derneği başkanı ve Proje Koordinatörü Vahide Aksan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown ve eşi Neda Ale Mohaamad'in de katılacağı tiyatro gösterisine tüm Düzcelileri davet etti.