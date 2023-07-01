Denizcilik ve Kabotaj Bayramı şölen havasında kutlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı şölen havasında gerçekleştirildi.

Her yıl 1 Temmuz günü kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Akçakoca ilçesinde de çeşitli etkinliklerle şölen havasında kutlandı. Balıkçı barınağında düzenlenen Kabotaj Bayramında yüzme, kürek, halat çekme yarışları ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ve deniz polisinin geniş güvenlik önlemleri alırken yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları ilçe Kaymakamı Mustafa Can tarafından takdim edildi.