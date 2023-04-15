Denizlerde av yasağı başladı

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü denizlerde av yasağının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2023 tarihinde başladı, yasak 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık Karadeniz'de 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. Yine 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Amacımız; günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır. Av yasağının çok olumlu katkıları olup, aşırı ve kuralsız avcılığın, çok önemli bir zenginliğimiz olan deniz ürünlerimizin yok edilmesi anlamına geldiğini bu sebeple tüm su ürünleri avcılarımızın yasaklara uymaları gerekmektedir” denildi.