Denizlerde av yasağı başlıyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yasak ile yaptığı açıklamada “Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince, trol avcılığına acık tüm karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Akdeniz'de 15 Nisan - 15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her turlu istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her turlu istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Karasularımızda 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü Büyük Melen Çayının denize karıştığı yer merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır. İlimiz Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu koordinat noktalarını birleştiren alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla olta, uzatma ve parakete gibi avlanma araçlarıyla avcılık serbesttir” denildi.

“75 bin 446 lira ceza kesildi”

İl Müdür Vekili Necdet Çiçek, 2018 - 2019 av sezonu boyunca, Düzce genelinde balık satış noktaları, nakil araçları, barınak ve teknelerde toplam bin 501 denetim gerçekleştirilmiş olup, bu denetimlerde küçük boyda balık avcılığı yaptıkları ve sattıklarından dolayı toplam 75 bin 446 TL tutarında 43 adet idari para cezası uygulandığını bildirdi. Çiçek “Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak ve denizlerimizdeki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla balıkçılarımızın su ürünleri avcılığına getirilen yasaklara uymaları, balıkların yaşamları boyunca en az bir kere üremelerine imkan vermek, gelecek nesillere olan en büyük sorumluluğumuzdur'' ifadelerinde bulundu.