Denizlerdeki tehlike çeken akıntıya dikkat

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Karadeniz'de çeken akıntıya dikkat çekti. Acı olayların yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Her yıl deniz sezonu açıldığında Karadeniz'e kıyısı olan tatil yerlerinde sık sık boğulma olayları yaşanmakta. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde en çok boğulma olaylarının yaşandığı yer ise Karadeniz sahili. Bunun nedeni ise Karadeniz'de kıyıdan denize doğru olan akıntı. Bu akıntıya 'rip' akıntısı denir ve güçlü bir akıntıdır. Kıyıya ulaşan, çarpan veya kıyıda çatlayan dalgaların etkisine tepki nedeniyle meydana gelir ve kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri nedeniyle oluşur. Pek çok plajda bu oluşum, özellikle de bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde ve kıyıdan denize doğru meydana gelir. Halk arasında kum göçmesi veya kum kayması olarak adlandırılan, Karadeniz'de birçok vatandaşın boğulmasına neden olan ayakların altından kumun birden kaybolması olayına da rip akıntıları neden oluyor. Uzmanlar; rip akıntılarının saniyede 1-2 metre hızla, 20-30 metre genişliğinde bir hat boyunca denize doğru hareket ettiğini ve bu akıntıya kapılan insanlar, çok iyi yüzme bilseler bile boğulma riskiyle karşılaşabileceklerini belirtiyor.

Bu nedenle Düzce Valiliği de vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda; “Çeken akıntıyı nasıl tespit ederiz? Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz bir biçimde farklıysa, sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa, düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa, kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görünüyorsa o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir. Çeken akıntıya kapılmamak için; Dalgalı havalarda denize girmeyin. Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun. Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisi gözcü olarak sahilde bırakın. Denize mutlaka deniz kıyafeti ile girin.”