Denizüstü rüzgar enerjisinde verimli

Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTEM) tarafından düzenlenen söyleşide Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel'in yönetimindeki söyleşide, rüzgar enerjisinin mevcut durumunu, hem ülkemiz, hem Avrupa hem de dünya ölçeğinde değerlendiren Kalaycı, ülkemizin özellikle denizüstü rüzgar enerjisi yönünden oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ülkemizin 2035 yılı enerji hedeflerinde de yer alan denizüstü rüzgar enerjisi sistemlerine dikkat çeken Kalaycı, bu sektörün oldukça farklı ve yeni istihdam alanlarına kapı açacağını belirtti.

Mevcut rüzgar enerjisi gücünün, ülkemizin tüm kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturduğuna değinen Alper Kalaycı, bunun iyi bir gelişme olduğunu; ancak potansiyelimiz düşünüldüğünde hala atılacak önemli adımların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Söyleşi, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.