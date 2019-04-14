Depodan malzeme çalan hırsızlar tutuklandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir depodan hırsızlık yapan zanlılar jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Darıyeri Hasanbey köyünde Ş.A'ya ait evin malzemeliğinden 1 adet su motoru, 1 adet soba, 1 adet yayık makinası, 1 adet çanak anten, 3 adet orak, 2 adet bel çalındı. Ş.A.'nın durumu Jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızları yakalamak için kapsamlı ve titiz çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını C.A, A.A, M.A, N.A'nın yaptığını belirleyen jandarma ekipleri şüphelileri kullandıkları araç ile birlikte yakaladılar. Gözaltına alınan şahıslardan C.A, A.A. ve N.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.