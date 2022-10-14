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Deprem anı, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı.


Düzce'de Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri çerçevesinde Merkez Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda deprem tahliye tatbikatı ve akabinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.


Vali Cevdet Atay'ın da katılımlarıyla düzenlenen programda siren seslerinin ardından, öğrenciler sınıflarında çök-kapan-tutun hareketi yaptılar ve 1 dakika sonra okuldan güvenli bir şekilde tahliye edildiler. Sonrasında arama kurtarma ekibi tarafından Aile Tipi Çadır Kurulumu gerçekleştirildi. İtfaiye tarafından ekip üyelerinin de katılımlarıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

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