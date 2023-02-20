Deprem bölgelerinde hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kırsal alanlarda hayvan hastalıkları ile mücadele için bölgeye gitti. Düzce dışında birçok şehrin veteriner hekimleri bölgelere giderek kırsal alanlarda hayvan sağlığı çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların sağlığı için aşılama çalışmalarına başlayan ekipler, depremzedelere destek vermeye devam ediyor.