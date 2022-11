Deprem bölgesinde ağır hasarlı ilk evin yıkımına başlandı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan ilk evin yıkımına başlandı.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde onlarca ev, iş yeri ve cami zarar gördü. Bölgede 24 saat görev yapan ekiplerin hasar tespit çalışmaları neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımına karar verildi. Vatandaşlar, yıkılacak olan binalardan eşyalarını çıkardı. Çalışmalar devam ederken, ağır hasarlı ilk evin yıkımına Düzce merkezde bulunan Camikebir Mahallesi'nde başlandı. Yaklaşık 50 yıllık binada son kontrollerini yapan ekipler, yıkım için ilk darbeyi vurdu.

Binada dedesinin yaşadığını söyleyen Enes Sezgin, “Binalar kötü oldu. Dedem oturuyordu burada. Depremden sonra yıkım kararı verdiler. Biz dedemi aldık, şimdi de evi boşaltıyoruz. Hayırlısı olsun. Bina içerisinde bir şey yoktu ama duvarlar çok kötüydü, çatlamalar vardı. Dedem bizde kalıyor, şimdi başka bir yere geçeceğiz. Ekipler geldiler baktılar, yıkım kararı verdiler. ‘2 gün içerisinde boşaltın' dediler. Biz de evi boşalttık” dedi.

“Bu evler bizlere mezar olmasın”

Deprem günü çok ağır bir sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Berkay Kahraman ise, “Kendimizi aşağıya attık, ambulanslar geldi. Üst kattan biri daha kendisini aşağıya attı. Onun yanına gittik. Çevredeki vatandaşları kurtardık, üst katta yaşlı bir amca vardı, onu kurtardık. Herkes dışarıdaydı. Apartman yıkılma tehlikesi altındaydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurduk. Sağ olsun bakanlarımız çok yardımcı oldu. Binaya ilk önce hafif hasar kaydı verdiler, daha sonra ise ağır hasar kaydı verdiler. Yıkım kararı aldılar. Sokağımızın komple kentsel dönüşüme girmesi lazım. Burada tekrar yeni binalar yapılması lazım. Çünkü en ufak bir sarsıntıda bu binalar yıkılabilir. İnsanların can güvenliği tehlike altında. Gerekli işlemler, çalışmalar yapılıyor şu an. Düzce genelinde çok hasarlı bina var. Çoğu 1999 depremi öncesinde yapılan binalar. Hep hasarlı binalar, çoğunun yıkılması lazım. Şu an bayağı bir zarar var. Ama çok şükür canımızı kurtardık. Çok kötü bir sabaha uyandık, çok artçı vardı. 15 dakika çok sıkıntılı geçti. Gerekirse dışarıda kalırım, çadırda kalırım ama hasarlı binada kalmam. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Evinde hasar olanlar lütfen başvursun, bu evler bizlere mezar olmasın” diye konuştu.