Deprem bölgesinde ki okullara destek verilecek

Okullarda düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 şehri etkilerken, bölgelerde ki okulların bir çoğunda da hasar oluşmuştu. Bu çerçevede Düzce illi Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından deprem bölgelerine destek olunması için çalışma başlatıldı. Deprem bölgelerinde ki okullar için yapılacak çalışmalar ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bölgelerdeki okullarda düzenleme ve yenileme çalışmaları yapacak olan ekipler, en kısa sürede okulların eğitim öğretim faaliyetlerine hazırlanması için çalışacak.