İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesine tıbbi malzeme ve ambulans gönderildi

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Düzce Üniversitesi harekete geçti.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Düzce Üniversitesi harekete geçti. 2 Ambulans tıbbi malzemelerle yola çıktı.


Ülkemizde yaşanan afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin 2 tam donanımlı ambulansı tıbbi malzemeler ile birlikte yola çıktı.


Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer'in koordinatörlüğünde, bölgeden gelen talep üzerine çalışmalara katılacak gönüllü; doktor, hemşire, sağlık teknisyeninden oluşan liste hazırlandı.

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