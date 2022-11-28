Deprem fay hattında inceleme

Düzce'de meydana gelen depremin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekipleri fay hattını mercek altına aldı.

Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri fay hattında inceleme çalışmalarına başladı. Jeoloji mühendisleri ve deprem uzmanları eşliğinde yapılan çalışmada, Karadere fay hattına dair bilimsel veriler elde edilmesi amaçlanıyor. Deprem uzmanlarının da bulunduğu ekip, kazdıkları hendeklerde fayın jeolojik geçmişini araştırarak, adeta röntgenini çekiyor.