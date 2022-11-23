Deprem iş yerlerinde büyük hasar bıraktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından market ve züccaciye dükkanında bulunan ürünler devrilerek, zarar gördü. Cam ve yapı malzemelerinin satıldığı iş yerinde de birçok cam kırıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi. Market raflarında bulunan ürünler sarsıntıyla birlikte devrildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Merkez'e bağlı Bolu Caddesi'nde bulunan Erhan Karadoğan'a ait züccaciye dükkanındaki ürünlerde depremin ardından büyük hasar gördü. Aralarında cam, porselen gibi çeşitli mutfak gereçlerinden çeyiz setlerine kadar binlerce ürün deprem sırasında devrildi. Devrilen ürünlerin çoğu kırıldı. Cam ve yapı malzemelerinin satıldığı iş yerinde de birçok cam kırıldı.