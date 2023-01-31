Deprem ödemelerinin yüzde 80'i tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından devlet kanalı ile vatandaşlara verilecek ödemelerin yüzde 80'i tamamlandı.

Düzce'de meydana gelen depremin ardından devlet yaraların sarılması için çalışma başlattı. Bir çok kurum ve kuruluştan gelen yardımların yanı sıra vatandaşların evlerinde oluşan eşya hasarlarının da ödemeleri için devlet tarafından yapılan yardımlar belirlendi. Bu çerçevede il genelinde hasarı oluşan vatandaşların tüm ödemeleri yapıldı.

Deprem ile ilgili olarak il genelinde hasar alan yapılarda yıkım çalışmaları devam ederken, ödemelerin yüzde 80'i tamamlandı. Vali Cevdet Atay başkanlığında toplanan il afet ve acil durum koordinasyon toplantısında ödemelerin son evresinin de ilerleyen zamanlarda yapılacağı aktarıldı.