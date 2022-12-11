İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem sonrası kurulan çadırlar kaldırılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde kalmaya korkan vatandaşlar için kurulan çadırlar kaldırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde kalmaya korkan vatandaşlar için kurulan çadırlar kaldırılıyor.


23 Kasım gününün ilk saatlerinde 5,9 büyüklüğündeki deprem ile uyanan ve sokağa dökülen Düzceli depremzedeler için birçok noktaya AFAD koordinasyonunda çadırlar kuruldu. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar için kurulan ve zamanla boşalan çadırlar Düzce Belediyesi ekiplerinin de verdiği destem ile sökümüne başlanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.