Deprem yönetmeliği çalıştayında yapılaşmaya dikkat çekildi

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Yeni Deprem Yönetmeliği ve Yapı Denetimi” çalıştayı, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeni deprem yönetmeliği, tasarım ilkeleri ve yapılaşma düzeni ile zemin problemlerinin tartışıldığı çalıştaya; Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, kurum temsilcileri, öğretim elemanları ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, çalıştaydan önemli neticeler almayı beklediklerini söyleyerek, yakın zamanda depremi yaşamış bir şehir olan Düzce'nin deprem kuşağı içerisinde olduğunu ve yapılaşmanın da bu sorumlulukla inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Depremden sonra yapılan Kalıcı Konutların son derece modern, yaşam kalitesi yüksek bir dizaynla inşa edildiğine değinen Prof. Dr. Şahin günümüzde gerçekleştirilen yapıların da bu bilinçle inşa edilmesi gerektiğine işaret etti. Programın herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulunan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, katılımcılara ve programa emek verenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından çalıştayın birinci oturumuna geçildi. Türkiye'de “Yeni Deprem Yönetmeliği ve Tasarım İlkeleri” başlıklı sunumu yapmak için kürsüye davet edilen İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, deprem yönetmeliğinde yapılan değişikliklere değinerek ülkemizde ve dünyadaki deprem yönetmeliklerini karşılaştırdı.

“Temel Zemini ve Temellerin Tasarım Esasları” başlıklı sunumunu yapan Nişantaşı Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bildik ise yapılaşmada zemin problemlerini anlatarak, zemin hesaplamalarının nasıl yapılması gerektiğini, yasalara uygun zemin değerlerinin neler olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Programın ikinci oturumun ilk sunumunu yapan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, “Düzce İlindeki Yapı denetimi ve Uygulamaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Kartal, Düzce'nin deprem bölgesinde olduğunu anımsatarak, bu yüzden denetlemelerin ve uygulamaların önemli olduğunun altını çizdi.

Programda Düzce Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Müdürü Serdal Alemdar'da bir sunum gerçekleştirdi. Alemdar sunumunda, yönetmelik ve uygulamalara göre Düzce'de karşılaştıkları yapı bozukluklarını ve sorunlarını katılımcılara aktardı.

Çalıştayın son sunumunu yapan Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı ise ülkemizdeki yapı denetiminde karşılaşılan zorlukları anlattı. “Yeni Deprem Yönetmeliği ve Yapı Denetimi” çalıştayı, konuşmacılara teşekkür plaketi takdim ve fotoğraf çekimiyle son buldu.