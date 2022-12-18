Depremde ağır hasar gören 35 yıllık cami yıkıldı

Düzce'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 35 yıllık caminin yıkımı gerçekleşti. 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde camide konakladıklarını aktaran genç, Kur'an-ı Kerim'i de camide öğrendiğini belirterek, yıkımı hüzünlü gözlerle izledi.

Düzce depreminde ağır hasar aldığı belirlenen 791 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Kazukoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı tespit edilen 1987 yapımı cami de ekipler tarafından yıkıldı. Çevre sakinleri ise yıkımı hüzünlü gözlerle izledi.

12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde camide konakladıklarını aktaran Ömer Can Kara (24), “Düzce depreminden sonra biz hep burada yaşadık. Kur'an-ı Kerim'i bu camide öğrendim. Çocukluğum bu camide geçti diyebilirim. Açıkçası ben çok üzüldüm. Ama ağır hasar aldığı için insanların zarar görmemesi bakımından yıkılması gerekiyordu tabii ki. Ağlayasım geldi yıkılırken. Sürekli burayı görüyorduk, buraya geliyorduk. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum” dedi.

“El arabaları ile taşındı bu caminin betonları”

Caminin yapımında 7'den 70'e herkesin emeği olduğunu belirten Kazukoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Taymaz ise, “23 Kasım'da meydana gelen depremde camimizin ön kolonlarının dördünde çatlaklık oluştu. Mühendislerimiz buraya gelerek yıkım kararı verdiler. Şu anda da yıkım bölgede devam ediyor. Tırnak ucuna kadar içim acıdı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Temelinden son haline kadar her şeyinde herkesin bir emeği var. Herkesten Allah razı olsun. 1987 yılında yapımına başlanan bir cami. O zamanlar herkes bu cami için çalıştı. Hazır betonla yapmadık. El arabaları ile taşındı bu caminin betonları” ifadelerini kullandı.