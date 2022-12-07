İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremden sonra sağlık tesislerinde çalışmalar durmadı

Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğünden sonra Gümüşova Devlet Hastanesi ile Gölyaka Toplam Sağlığı merkezlerinde çalışmalar aksamadan devam ediyor.

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünden sonra Gümüşova Devlet Hastanesi ile Gölyaka Toplam Sağlığı merkezlerinde çalışmalar aksamadan devam ediyor.


Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası sağlık alınandaki çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gümüşova Devlet Hastanesi ile Cumayeri Toplum Sağlığı merkezlerinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla bir araya geldi.


Dr. Yasin Yılmaz, depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana özveri ile çalışan personeli teşekkür ederek yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Yılmaz geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Yılmaz, sağlık tesislerinde hizmetin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.