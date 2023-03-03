İhlas Haber Ajansı

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Depremzede çocuklara yüzme eğitimi

Düzce’ye deprem bölgesinden gelen ailelerin çocukları Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yüzme eğitimi alıyor.

Düzce'ye deprem bölgesinden gelen ailelerin çocukları Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yüzme eğitimi alıyor.


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aileleriyle Düzce'ye gelen depremzede vatandaşlara yönelik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi dahilinde Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalan depremzede çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.


Depremzede çocukların ilk yüzme eğitimini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı yakından takip etti. Çocuklara mayo, havlu, bone ve terlik hediye eden İsa Yazıcı, çocuklarla yakından ilgilendi.

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